O que Israel pretende com a escalada militar no Líbano

Em 2006, um mês de confrontos armados entre as duas partes – denominado Segunda Guerra do Líbano, após a Primeira entre 1982 e 1985 – terminou com a aceitação da Resolução 1.701 das Nações Unidas. As condições eram: cessar-fogo imediato; mobilização de tropas libanesas e forças de paz da ONU para o sul do Líbano; retirada das Forças de Defesa de Israel e do Hezbollah da área; assim como desarmamento da milícia xiita.

No entanto, o Hezbollah nem se retirou para o rio Litani, no Líbano, a cerca de 40 quilômetros da fronteira, nem entregou suas armas. Em vez disso, desde então multiplicou seu equipamento militar e contingente de combatentes treinados, com a ajuda do Irã.

Isso também alimenta temores de que no futuro a milícia possa sequestrar cidadãos israelenses, e "Israel está [mais uma vez] tentando forçar o Hezbollah a aceitar a Resolução 1.701 do Conselho de Segurança da ONU".

"Em terceiro lugar, com essa operação no Líbano, o foco sai de Gaza", complementa Vakil. Quase um ano após o início da guerra nesse território palestino, o foco internacional se deslocou, apesar da continuação dos combates e de 90 reféns ainda estarem em poder do Hamas.

"Israel não tem nenhuma estratégia para se retirar de Gaza e não deixou claro quais são seus planos para o 'dia seguinte', e decididamente não está falando de um processo [de paz] israelo-palestino." Assim, para a diretora da Chatham House, a guerra no Líbano é "uma distração para a ausência de estratégia em Gaza".

Aumenta pressão doméstica sobre Netanyahu