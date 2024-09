Parlamento da Turíngia tem sessão caótica após vitória da ultradireita

A disputa fez com que a sessão fosse interrompida até seis vezes e, no final, o gerente parlamentar da bancada da CDU, Andreas Bühl, anunciou que levaria o caso ao Tribunal Constitucional da Turíngia, alegando que Treutler havia violado os direitos dos deputados com seu comportamento.

Durante a sessão, houve discussões acaloradas entre Treutler e Bühl, que chegou a acusar o deputado da AfD de perpetrar uma "machtergreifung", expressão frequentemente usada para definir a tomada do poder pelos nazistas em 1933.

A AfD obteve 32,8% dos votos nas eleições de 1º de setembro, o que lhe deu 32 das 88 cadeiras, e apresentou como candidata a presidente do parlamento Wiebke Muhsal, que foi condenada a pagar uma multa em um caso de fraude na última legislatura.

A CDU, com 23 cadeiras, é o segundo maior partido no Parlamento da Turíngia e pretende apresentar Thadäus König, um parlamentar que tem o apoio de outros partidos além do AfD.

A Turíngia é o primeiro estado federal alemão em que o AfD se tornou a principal força parlamentar.

A CDU quer eleger seu líder regional Mario Voigt como governador. Para isso, está considerando a formação de uma coalizão tripartite incluindo o BSW e o Partido Social-Democrata (SPD).