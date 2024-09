X entrega documentos e pede ao STF desbloqueio da rede - Plataforma diz que apresentou documentos pedidos por Alexandre de Moraes, pagou multas e bloqueou perfis de investigados. Ministro vai analisar se plataforma pode voltar ao ar no país.A rede social X formalizou nesta quinta-feira (26/09) ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que a plataforma possa retomar as atividades no Brasil, após argumentar que teria cumprido com todas as exigências que a levaram a ter seu funcionamento suspenso pela Corte.

A defesa do X diz ter apresentado ao STF as documentações complementares pedidas pelo ministro Alexandre Moraes no último sábado, tais como: os originais das procurações oficializando a advogada Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição como representante legal da empresa; lista com pagamento dos R$ 18 milhões em multas por descumprimento das ordens judiciais; o bloqueio de nove contas de investigados ou acusados de terem cometido crimes na plataforma.

Os advogados da empresa destacam que "o X adotou todas as providências indicadas por Vossa Excelência como necessárias ao reestabelecimento do funcionamento da plataforma no Brasil".