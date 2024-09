Após dez anos, massacre em Ayotzinapa ainda assombra México - Marcado por violência, corrupção de autoridades e narcotráfico, desaparecimento de 43 estudantes ainda não foi esclarecido no país. Especialistas falam das consequências sociais e psicológicas desse cenário.Na noite de 26 setembro de 2014, estudantes viajavam em ônibus de Ayotzinapa para participar de uma manifestação contra o então prefeito da cidade de Iguala, no estado de Guerrero, no México. Eles foram parados pela polícia do município, que disparou contra eles e matou seis no local. O que aconteceu depois disso até hoje é um mistério. Um ônibus foi encontrado, mas três desapareceram. Neles estavam 43 passageiros, que nunca mais foram vistos.

As investigações levantam a possibilidade de os estudantes terem sido confundidos com uma gangue rival do grupo narcotraficante dominante na região, o "Guerreros Unidos". Eles foram forçados a entrar em viaturas e entregues ao cartel. O caso até hoje não foi esclarecido pela Justiça, e ninguém condenado. Não há nenhum sinal de que eles estejam vivos.

Testemunhas relataram sobre a participação e conivência da polícia e até de militares do Exército no crime, recebendo ordens diretas de traficantes. O atual governo de Andrés Manuel López Obrador reconheceu que o desaparecimento dos estudantes foi um crime de Estado, no qual autoridades de todos os níveis estavam envolvidas.