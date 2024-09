EUA devolvem ao Irã milenares tábuas cuneiformes da antiga Pérsia - Objetos com cerca de 2.500 anos haviam sido levados para a Universidade de Chicago nos anos 1930 para serem estudados por três anos, mas acabaram ficando mais de nove décadas em solo americano.Cerca de 1.100 tábuas de argila com inscrições cuneiformes do Império Persa Aquemênida (550 a 331 a.C.), foram devolvidas pelos Estados Unidos ao Irã nesta sexta-feira (27/09), segundo informações divulgadas pela mídia iraniana.

As tábuas contêm informações escritas no idioma elamita que apontam fatos sobre a sociedade da época. Os itens foram embarcadas na noite de quinta-feira no avião do presidente iraniano, Masud Pezeshkian, que estava em Nova York para participar na Assembleia Geral da ONU.

As peças têm cerca de 2.500 anos e representam uma pequena parte de 56.000 artefatos encontrados em 1932 na antiga Persépolis, capital do Império Aquemênida, que foram transferidos para a Universidade de Chicago para um período de estudo de três anos.