Ex-ministro da Defesa será próximo primeiro-ministro do Japão

As eleições internas no PLD foram convocadas após as facções mais poderosas do partido cederem espaço em razão do escândalo dos financiamentos. Os líderes do PDL possuem mandatos de três anos. O líder eleito do partido pode governar por, no máximo, três mandatos consecutivos.

O primeiro-ministro Fumio Kishida, bastante impopular ao final de seu mandato, não quis concorrer à reeleição.

