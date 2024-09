Furacão Helene deixa rastro de destruição nos EUA

Nas primeiras horas desta sexta-feira, o furacão Helene enfraqueceu e se tornou uma tempestade tropical no caminho rumo ao interior. O último boletim do NCH alerta para a intensidade dos ventos, chuvas fortes e ondas de tempestade que ainda mantêm o país em alerta.

De acordo com o NHC, à medida que Helene se desloca para o interior, continuarão as rajadas de vento perigosas, com máximas de 110 km/h, principalmente nos planaltos do sul dos Apalaches, e incentiva os residentes a se prepararem para a possibilidade de longos cortes de energia.

Os estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia e Alabama ainda estão sob alertas de emergência enquanto a tempestade tropical diminui de intensidade e os danos podem ser avaliados.

O furacão Helene foi o quinto furacão desta temporada no oceano Atlântico e, de acordo com relatórios preliminares, um dos maiores a atingir a costa do Golfo.

