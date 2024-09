Goethe, o romance "Werther", sua influência e seus perigos - Com o lançamento de "Os sofrimentos do jovem Werther" em 1774, o escritor alemão marcou toda uma geração - como hoje um popstar ou um influenciador das redes sociais. Mas esse culto também teve seu lado sombrio.Há 250 anos foi publicado o romance epistolar Os sofrimentos do jovem Werther, projetando Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), então com 25 anos, no topo do mundo literário. Reza a lenda que o imperador Napoleão Bonaparte teria lido sete vezes o livro, o qual foi praticamente o único assunto durante um encontro seu com o literato alemão.

O protagonista é Werther – que parece não ter um prenome, pois é sempre mencionado pelo sobrenome. Enquanto ele se exalta cada vez mais nos sentimentos por sua paixão, Lotte, esta permanece fiel ao noivo. Não encontrando uma saída para esse amor não correspondido, acaba por se suicidar.

Em plena época do Sturm und Drang – "tempestade e ímpeto", em que os autores jovens se opunham à obsessão dos nobres com a razão –, com seu Werther, Goethe falou diretamente ao espírito da nova geração. Muitos, sobretudo rapazes, pareciam encontrar ressonância no protagonista, até mesmo se identificando com ele. A onda perdurou: em 1887, o compositor francês Jules Massenet baseou uma ópera no influente livro.