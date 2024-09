Milhares de sírios fogem do Líbano de volta para a Síria

Na cidade fronteiriça síria de Jdeidet Yabous, famílias foram avistadas na beira da estrada, usando malas como assentos, à espera de táxis, ônibus ou parentes para buscá-las. Muitos disseram ter passado oito ou nove horas no trânsito só para entrar na Síria.

Israel realiza novo ataque no Líbano

Nesta sexta-feira, Israel bombardeou Beirute, a capital do Líbano, em ação que pode ter sido o maior ataque desde o início do conflito com o grupo Hezbollah. Diversas explosões atingiram o sul da cidade e cobriram a área com uma densa fumaça.

As Forças Armadas de Israel argumentaram que a operação foi um "ataque de precisão" que tinha como alvo o chefe do grupo, Hassan Nasrallah, no quartel-general do Hezbollah, e que o local fica em meio a edifícios residenciais, como "estratégia do Hezbollah em utilizar a população libanesa como escudo".

Ainda não há confirmação se Nasrallah foi atingido, mas, no início da madrugada de sábado, Israel divulgou que matou dois líderes do grupo após novos bombardeios.

O Hezbollah condenou as ações, argumentando que o ataque atingiu prédios residenciais, e acusou a comunidade internacional de ser conivente com Israel, numa clara alusão ao discurso proferido pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.