Narcotráfico ganha terreno na América Central

"Não é algo novo, mas é gravíssimo para a democracia, porque as instituições respondem aos interesses do crime organizado, e não às necessidades da população", afirma. Ele acrescenta que, "na Guatemala, não estamos falando apenas de governos locais. Os traficantes de drogas também conseguiram posicionar aliados estratégicos no Congresso, nos ministérios, por exemplo, no Ministério do Interior, que controla a polícia. Essa infiltração "resulta em uma grande proteção aos grupos de tráfico de drogas".

Duque também destaca a corrupção. "Isso já é endêmico. O Estado se torna, através da corrupção, um mercado, por assim dizer, onde os funcionários também participam de diferentes maneiras do negócio do tráfico de drogas". Ela lamenta que Honduras tenha encerrado o acordo de extradição com os Estados Unidos.

Políticas malsucedidas

Na opinião do especialista em crimes da InSight, "os Estados centro-americanos não só não têm capacidade para enfrentar os grupos de narcotraficantes, como também não há vontade política, porque em vários países os traficantes de drogas conseguiram corromper as instituições estatais. Levei quase seis anos investigando o tráfico de drogas na América Central e não vi nenhuma política inovadora que tenha conseguido reduzir a incidência do tráfico na região", afirma.

Ele sublinha que "as autoridades costumam se concentrar na apreensão e destruição de carregamentos e plantações de droga, mas isso não tem levado a resultados concretos a longo prazo".

Papadovassilakis defende políticas mais focadas na prevenção e não tanto na realização de apreensões e prisões. Ele também diz que devemos olhar para o que está acontecendo nos mercados de consumo. "Na Europa e nos EUA, as pessoas consomem cocaína sem pensar nas consequências para os países da América Central, que não têm capacidade para lidar com o tráfico de drogas."