Os sinuosos percursos para adoção de crianças na Ucrânia

"Há muitas crianças nos orfanatos, mas que não podem ser todas adotadas. Não é fácil, quando a pessoa já está preparada para receber uma criança, procura livros e bonecas, e tem que esperar. Afinal, a gente ainda não sabe como a garota vai ser."

No primeiro ano da invasão russa, de início o número das adoções na Ucrânia recuou fortemente, explica o diretor do Serviço Social Nacional, Vasyl Lutsyk: em 2022 os ucranianos adotaram 752 crianças. Porém logo a cifra voltou a crescer, com 925 adoções em 2023 e quase 600 no primeiro semestre de 2024.

Uma dessas crianças é Bohdan, de três anos, que há duas semanas vive com Tatyana e o marido em Lviv, no oeste do país. Eles já têm uma filha e um filho, de 12 e 14 anos, respectivamente. "A gente sempre quis ser uma grande família", diz a mãe. "Acho que todas as histórias de adoção começam assim."

O processo de adoção durou nove meses. Assim como Olha, Tatyana não conseguiu esperar até as autoridades encontrarem um filho para ela. Começou a procurar paralelamente num banco de dados nacional de órfãos, e também em redes, onde esbarrou numa mensagem sobre Bohdan, que tivera que ser evacuado de um orfanato da região de Kharkiv para a de Ivano-Frankivsk.

Já desde o primeiro encontro, o menino fez contato com ela, recorda: "Ele é brincalhão, aberto e alegre." A família o visitou durante vários meses, até que o casal obteve a permissão judicial para adoção.

Dificuldades maiores para crianças no exterior