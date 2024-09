Entidades alertam para aumento de tráfico de órgãos na África

Um relatório da Global Financial Integrity (GFI), um think tank com sede em Washington DC focado em corrupção, comércio ilícito e lavagem de dinheiro, estimou que entre US$ 840 milhões e US$ 1,7 bilhão (R$ 4,6 bilhões e R$ 9,2 bilhões) são gerados anualmente pelo tráfico de pessoas para remoção de órgãos em todo o mundo.

É importante frisar que a doação e o transplante de órgãos são práticas médicas bem estabelecidas e que salvam vidas. Esses procedimentos podem ser muito bem-sucedidos quando conduzidos com consentimento e transparência. Mas há preocupações de que, muitas vezes, a doação de órgãos seja motivada "principalmente pela pobreza, em vez da nobre motivação de tentar salvar uma vida ou tentar ajudar a condição médica de qualquer pessoa", disse Tietie à DW.

Segundo o advogado, há casos em que equipes médicas sem escrúpulos negociam órgãos de seus pacientes sem que eles saibam.

Dinheiro rápido

Willis Okumu, pesquisador sênior do Instituto para Estudos sobre Segurança, explica que nem todos os transplantes "irregulares" são forçados, como é possível deduzir pelo post do hospital em Nairóbi. Ao pesquisar o comércio de órgãos em Eldoret, cidade no oeste do Quênia, Okumu encontrou homens jovens dispostos a vender seus rins por "dinheiro rápido".

"Eles não estavam realmente sendo coagidos de forma alguma", disse ele.