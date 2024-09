Sharenting e os riscos de postar fotos de crianças nas redes sociais

"Mesmo com o perfil privado, ainda existem riscos. Amigos ou seguidores podem compartilhar as imagens, fazendo com que elas circulem fora do controle dos pais. O perfil pode ser hackeado e acarretar na exposição das fotos e informações pessoais das crianças", explica Guilherme Guimarães, advogado especialista em direito digital e proteção de dados.

Educação digital

No combate ao sharenting, o Comitê Gestor da Internet no Brasil criou o guia Internet Segura para Seus Filhos. O material aborda temas como os riscos da internet; como ensinar os filhos a se protegerem no ambiente virtual; e o capítulo "Não seja você o vilão", direcionado aos pais, levanta a questão da exposição dos filhos.

Os especialistas afirmam ainda que os pais não são os únicos culpados pela exposição das crianças na internet. Para eles, há falta de instrução das famílias e da sociedade sobre o ambiente digital.

"Não há educação digital no Brasil. As famílias e a sociedade não sabem dos riscos. Cabe ao Estado esse cuidado através da criação de regulamentações específicas para o ambiente virtual. Também é necessário que haja um programa de educação digital", analisa Fernanda Las Casas, advogada e presidente da Comissão de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM).

A resolução 245/24 do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (Conanda), aprovada em abril, aborda os direitos das crianças e adolescentes no ambiente digital. Ela trata principalmente dos cuidados que as plataformas e empresas devem ter com os dados dos menores.