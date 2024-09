Cern aos 70 anos: colidindo partículas em nome da humanidade

Desde setembro 2008, o LHC vem sendo utilizado para aceleração de partículas subatômicas, com o lançamento de feixes de prótons em direções opostas ao longo do tubo de vácuo. As partículas altamente energizadas são guiadas por supercondutores eletromagnéticos, até colidirem a quase a velocidade da luz.

Elas são tão pequenas, que fazê-las colidir é como a colisão de duas agulhas atiradas a 10 quilômetros de distância, e a energia resultante é utilizada para criar novas partículas subatômicas.

Ao todo, o Cern abriga 11 aceleradores, empregados no desenvolvimento de novas tecnologias, algumas das quais afetam a vida quotidiana, de computadores e microchips mais potentes a avanços na saúde, energia e exploração espacial.

Bósons de Higgs, sim, buracos negros, não

Um dos pontos centrais da agenda do Cern era encontrar a assim chamada "partícula de Deus": o bóson de Higgs. Ele deve seu nome ao Nobel da Física inglês Peter Higgs (1929-2024), o qual postulava que essa partícula preenche todo o universo, conferindo massa às demais. A comprovação prática dessa teoria veio em 2012, abrindo todo um novo campo da física de partículas e ajudando a explicar por que elas se aglutinaram na formação do universo.

Antes de o Grande Colisor entrar em funcionamento, havia o receio de que fazer colidir prótons a quase a velocidade da luz poderia resultar na formação de micro buracos negros. Diferente de seus grandes parentes no espaço sideral que aprisionam matéria e energia, porém, eles durariam apenas frações de segundo e seriam totalmente inofensivos.