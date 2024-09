Satélites da Starlink prejudicam observação do espaço

"Quando dizemos 'cego', significa que seu olho capta muita luz para que você possa ver alguma coisa, está ficando saturado. Isso é exatamente o que acontece com nossos radiotelescópios", explica Winkel.

"Se a potência de entrada de algum sinal artificial for muito maior do que o que queremos observar do céu, não há como detectar ou analisar esse sinal minúsculo em meio a uma enorme quantidade de ruído que é gerado pela [atividade] humana."

A Astron sinalizou preocupação também com o número de satélites em órbita de todas as operadoras, que pode aumentar para 100 mil até o fim da década.

Com os satélites da Starlink já visíveis no céu noturno a olho nu, um aumento de nove vezes no número de satélites em órbita de baixa altitude de todas as operadoras tem o potencial de incapacitar os astrônomos que usam telescópios ópticos e de rádio.

"Meus colegas me disseram que estão realmente assustados com o futuro", disse Winkel.

"Deveria haver algumas melhorias se eles realmente quiserem observar de forma adequada."