A impotência do Líbano diante do conflito Israel-Hezbollah

Governo impotente

Israel está travando uma "guerra suja" contra o Líbano, declarou semana passada o primeiro-ministro do país, Nadschib Mikati, durante a sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. Ele acusou Israel de promover uma escalada sem precedentes no Líbano que matou em poucos dias centenas de civis, "incluindo jovens, mulheres e crianças". O premiê afirmou ter confiança de que um comunicado conjunto da França e dos EUA, também apoiado por outros países, contribuiria para dar um fim à "guerra". Mas Israel rejeitou o plano.

O discurso mostra que o governo libanês é praticamente impotente diante do conflito entre Israel e o Hezbollah. Não tem influência significativa nem sobre as ações de Israel nem sobre as do Hezbollah. Mais uma vez se torna evidente, e de forma particularmente dramática, a fraqueza crônica do governo e do Estado no Líbano.

Essa fraqueza tem uma longa história. "O Líbano foi fundado no início do século 20 como um Estado de maronitas cristãos em aliança com a potência protetora francesa", diz Markus Schneider, diretor do escritório da Fundação Friedrich Ebert em Beirute. "O defeito de nascença foi o fato de incluir desde o início grandes áreas com populações não maronitas. O confessionalismo foi, em última análise, um compromisso para integrar as outras partes da população. No entanto, ele impediu a formação de um Estado-nação forte."

Essa estrutura confessional foi reforçada pela guerra civil libanesa que eclodiu em 1975, que colocou umas contra as outras as três maiores confissões do país – xiitas, sunitas e cristãos maronitas. Após o fim da guerra, em 1990, foi implantado um sistema confessional equilibrado para igualar os interesses dos grupos populacionais individuais.

"No entanto, esse sistema fez com que esses grupos tentassem repetidamente fazer valer seus próprios interesses às custas dos outros grupos", diz Marcus Schneider. "Isso continua a enfraquecer o Estado. Isso pode ser visto, por exemplo, no fato de que desde 2022 o país não consegue chegar a um acordo sobre um presidente."