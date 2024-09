Alistamento militar deveria deixar de ser obrigatório no Brasil?

Como não havia uma legislação prevendo o alistamento militar obrigatório, o recrutamento ocorria à força, com militares de carreira invadindo vilas e prendendo homens vistos como ideais para compor o Exército e a Marinha.

"O recrutamento é um meio violento que a necessidade nos obriga a empregar, porque sem ele não teríamos gente nem para tripular a vigésima parte dos nossos navios de guerra", argumentou o então senador Manuel de Assis Mascarenhas (1805-1867). Seu colega Pedro Fernandes Chaves (1810-1866) lembrou que a fuga dos que não queriam ser caçados era justificada pela "crueldade com que alguns comandantes castigam os soldados com chibata", citando que havia casos que o castigado perdia os sentidos e caía por terra. Já o senador Francisco de Montezuma (1794-1870) comparou o serviço militar a um regime de trabalho forçado.

"A questão é que ninguém queria servir ao Exército porque as condições eram desumanas", comenta o sociólogo Paulo Niccoli Ramirez, professor da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo (FESPSP) e da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

A preocupação com a formação de militares nacionais fazia parte do governo desde o início do período imperial. Devido ao reduzido número de forças locais, Dom Pedro 1° (1798-1934) precisou lançar mão de mercenários europeus nas guerras que empreendeu contra resistentes ao processo de Independência ou à maneira como ele formava o Brasil.

Durante a Guerra do Paraguai, sangrento conflito que durou de 1864 a 1870, a praxe na formação do Exército já eram as caçadas humanas. Claro que muitos estavam imunes. Filhos da elite e religiosos escapavam. Pobres que viviam sob a esfera de proteção de oligarcas regionais também eram preteridos. O alvo principal acabava sendo indígenas e afrobrasileiros, no caso ex-escravizados que haviam conseguido a alforria.

"O recrutamento militar sempre foi um desafio operacional pois equivalia à prestação compulsória de trabalho e privação do convívio social", contextualiza Martinez.