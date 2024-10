Bolívia decreta "desastre nacional" por incêndios florestais

Os incêndios florestais na América do Sul tem intensificados pela mudança do clima, que causa estiagens e secas prolongadas. Em 2024, 58% do território brasileiro está afetado pela falta de chuva. Em aproximadamente um terço do país, a situação é de seca severa.

Dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostram que neste ano houve uma onda de incêndios na floresta amazônica, passando pelo Pantanal, até as florestas bolivianas, que quebrou o recorde de fogo para toda a América do Sul em mais de duas décadas.

Setembro já contabilizou mais de 80 mil focos de incêndio no Brasil, cerca de 30% acima da média histórica, registrada desde 1998 pelo Inpe.

Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 601% nas queimadas em 2024 até setembro, totalizando 11.990 focos. Mato Grosso teve um crescimento de 217%, que resultou em 45 mil focos, sendo o estado recordista neste ano, ultrapassando o Pará.

O último relatório oficial do Poder Executivo, no início de setembro, advertia que 3,8 milhões de hectares de florestas e pastagens haviam sido destruídos no país.

A Polícia Federal (PF), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apontam que há indícios de que parte dos incêndios florestais no país pode ter ocorrido por meio de ações criminosas coordenadas.