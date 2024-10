Governo vetará bets irregulares e aposta com Bolsa Família

Na entrevista à CBN, Haddad também afirmou que o governo vai banir a partir de outubro algumas formas de pagamento para as apostas online, como cartões de crédito e do Bolsa Família.

Um levantamento feito pelo Banco Central a pedido do senador Omar Aziz (PSD-AM) mostra a dimensão do problema: apenas em agosto de 2024, 5 milhões de beneficiários do programa de transferência de renda gastaram R$ 3 bilhões em apostas, o que equivale a 21% dos recursos totais repassados pelo programa no mês. A maioria desses gastos foi feita via Pix, e 70% dos apostadores identificados são chefes de família que utilizaram o benefício social para financiar suas apostas.

O levantamento do Banco Central, que subsidiou a decisão do governo, também indicou que 17% dos cadastrados no Bolsa Família realizaram apostas no período analisado. Esses dados revelam uma tendência preocupante, de as camadas mais vulneráveis da população estarem sendo as mais afetadas pela disseminação das apostas online.

O estudo mostrou que o apelo das bets, com promessas de ganhos ao alcance de um clique, exerce forte influência sobre essas famílias, encorajando uma utilização imprudente de recursos que deveriam ser destinados à subsistência.

A proibição do cartão de crédito a partir de outubro já estava pactuada com as empresas do setor, que aceitaram antecipar o prazo, originalmente janeiro de 2025. O Banco Central estima que, apenas em agosto, cerca de 24 milhões de pessoas físicas participaram de jogos de azar e apostas no Brasil, realizando pelo menos uma transferência via PIX para as empresas responsáveis.

Monitoramento de comportamento de risco