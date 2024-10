Ilha do Pacífico na linha de frente da luta pelo clima - Uma das menores nações do planeta, Palau está sob ameaça da elevação do nível do mar, marés altas, enchentes e tempestades tropicais cada vez mais fortes. No Pacífico, dezenas de outros países estão no mesmo barco.O ruído dos motores de popa diminui para um ronco surdo, e a proa do barco se abaixa conforme diminui nossa velocidade ao longo da lagoa. Com uma mira precisa, um tripulante da popa espeta com um gancho um pedaço de isopor e o arrasta para bordo.

Swing Aguon dá força no motor e seguimos em frente. "Odeio ver coisas como essas na água. Isso não está certo", diz, apontando com o polegar por sobre o ombro.

Aguon, de 56 anos, conduz há 25 anos barcos de mergulho e de pesca em alto-mar a partir do cais de Koror, capital da pequena nação insular de Palau, no Oceano Pacífico. Ele diz que nesse período percebeu mudanças significativas no meio ambiente da região.