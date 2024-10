México: Sheinbaum toma posse nesta terça em meio a desafios

A reforma determina que, no futuro, todos os juízes federais serão eleitos diretamente. Críticos da medida temem que o crime organizado, que já tem grande influência no México, ganhe mais influência sobre o Judiciário.

O embaixador dos EUA no México, Ken Salazar, disse há algumas semanas que essa reforma ameaça as relações construídas, "que dependem da confiança dos investidores na estrutura jurídica mexicana". Entretanto, nos últimos dias de seu mandato, López Obrador aprovou a reforma, que ele chama de "democratização do sistema jurídico".

Estado de Direito e investimento

Organizações de direitos humanos e a Igreja Católica advertem que as eleições do México já podem estar infiltradas pelo crime organizado. O alto número de candidatos assassinados durante as campanhas eleitorais é uma clara indicação disso.

Pelo menos 22 políticos locais foram assassinados no México desde setembro de 2023, de acordo com dados oficiais do governo de maio deste ano. Algumas organizações não governamentais, como a Data Cívica, registram números ainda mais altos. E há temores de que esse tipo de violência política também possa se estender às campanhas eleitorais no judiciário.

"Para as empresas, o Estado de Direito é um critério importante para fazer negócios no exterior, construir e operar fábricas. E para o Estado de Direito, juízes independentes são um requisito básico", disse à DW Hartmut Rank, chefe do programa de Estado de Direito para a América Latina da Fundação Konrad Adenauer.