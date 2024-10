Reservas de petróleo fazem Guiana chamar emigrantes de volta - Descoberta de grandes jazidas do combustível fóssil em 2015 aquece a economia local, mas faltam mão de obra e trabalhadores qualificados. Governo quer atrair de volta os guianenses na diáspora.A Guiana é atualmente, é o país sul-americano com as maiores taxas de crescimento. Desde que enormes reservas de petróleo foram descobertas, em 2015, ela vem experimentando um crescimento econômico de proporções inimagináveis. De acordo com a empresa americana Exxon, os recursos petrolíferos que podem ser extraídos nas áreas de produção conhecidas chegam a cerca de 11 bilhões de barris. Tudo isso tem um impacto sobre a economia local.

De acordo com o portal de estatísticas Statista, com base em números do FMI e do Banco Mundial, a renda nacional bruta se multiplicará de 4,62 bilhões de euros (R$ 28 bilhões) em 2019 para 29,3 bilhões de euros (R$ 177 bilhões) em 2029. Assim, a nação que faz fronteira com Venezuela, Brasil e Suriname, tornou-se uma das economias mais dinâmicas do mundo. "É como se o país tivesse ganhado na loteria", compara Diletta Doretti, representante do Banco Mundial para a Guiana e o Suriname, em entrevista à emissora BBC.

Busca por mão de obra qualificada