Caso Pélicot: abusador pode ser qualquer homem

Dominique tem sido chamado pela imprensa sensacionalista de "O Monstro de Avignon". Faz sentido. Seu comportamento é monstruoso mesmo. Só que Dominique não é um monstro. Ele é um ser humano, mais precisamente, um homem.

Nunca concordei com a máxima de que "homem é tudo igual" e acho bem complicada a frase que diz que "todo homem é um abusador em potencial". Mas se tem uma coisa que a série de estupros sofridos por Giséle Pélicot nos mostra é que os abusadores não têm cara. Eles podem ser qualquer um: aquele seu vizinho, seu amigo, o padeiro da esquina ou até mesmo o seu marido. Sim, é assustador pensar assim. Mas é isso que a história nos mostra.

Relação sexual sem consentimento é crime

Durante o julgamento, Dominique assumiu ser um estuprador e disse que todos os homens que estupraram sua mulher sabiam que ela estava dopada, coisa que muitos negam. Ele procurava homens para estuprar a mulher na internet, principalmente em um site de encontros chamado Coco.fr e no fórum "Without her knowing" (sem seu conhecimento, em português). Só o nome do fórum já mostra que os homens sabiam muito bem o que estavam fazendo. Sexo sem que uma mulher saiba (ou seja, dopada, dormindo, doente) é estupro. Simples assim.

Só que a maioria dos acusados parece não entender que eles cometeram um crime. Resumindo: eles não negam que tenham tido relações com Gisèle adormecida. Mas, mesmo assim, eles não entendem que isso é estupro.

Como os homens justificam isso? De acordo com a imprensa francesa, a maioria deles afirma que foram enganados por Dominique, que teria dito que as relações eram "um jogo do casal".