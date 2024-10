Chinesa é presa por suspeita de espionagem na Alemanha

Yaqi X. trabalhou para uma empresa que fornece serviços de logística no aeroporto de Leipzig/Halle, no leste do pais, um conhecido centro de transporte de cargas. Ela teria usado sua posição para colher informações sobre o "transporte de equipamentos militares e pessoas associadas a uma empresa alemã de armamentos".

Segundo os promotores, entre agosto de 2023 e fevereiro deste ano, ela "enviou repetidas vezes informações sobre voos, cargas e passageiros no aeroporto para um funcionário do serviço secreto chinês, a saber, Jian G., que responde a um processo diferente".

Segundo relatou a revisa alemã Der Spiegel, citando fontes anônimas de segurança, Yaqi X., de 38 anos, tinha como alvo, particularmente, a fabricante de armamentos Rheinmetall, envolvida na fabricação dos tanques Leopard, que utiliza o aeroporto de Leipzig para voos de transporte de cargas.

A chinesa. foi levada perante um juiz do Tribunal Federal de Justiça que lhe deu voz de prisão e ordenou que permanecesse sob custódia. Sua residência e seu local de trabalho em Leipzig foram alvos de buscas.

"Ataque à democracia"

Jian G. foi preso em abril deste ano sob suspeita de praticar espionagem quando trabalhava em Bruxelas no escritório do eurodeputado Krah. Ele teria compartilhado informações do Parlamento Europeu com um serviço de inteligência da China sobre personalidades da oposição na Alemanha.