Ex-premiê da Holanda assume como novo chefe da Otan

Sob Rutte, a Otan deverá manter as mesmas prioridades que já vinha tendo, como promover o apoio à Ucrânia, pressionar os países-membros a gastarem mais com defesa e fazer com que os EUA continuem envolvidos com a segurança da Europa.

Desafios

Ele assume a aliança, fundada em 1949, em meio a temores de uma escalada das agressões russas na Ucrânia, após mais de dois anos de uma guerra. "Não é possível haver segurança duradoura na Europa sem uma Ucrânia forte e independente", sublinhou Rutte, em pronunciamento ao Conselho do Atlântico Norte, o órgão responsável pelas tomadas de decisões na Otan.

A guerra e a ameaça de revanchismo contra a Otan por parte de Moscou renovaram o propósito da aliança estabelecido durante a Guerra Fria de atuar na proteção de seus Estados-membros.

Segundo analistas, uma das maiores tarefas do novo secretário-geral será convencer os Estados-membros a fornecerem mais soldados, armas e recursos, de modo a cumprir por completo os novos planos de defesa da aliança.

"Precisamos fazer mais em termos de nossa defesa coletiva e poder de dissuasão. Temos de investir mais, preencher as lacunas de nossas capacidades e tentar atingir todas as metas que a Otan estabeleceu até aqui", disse Rutte.