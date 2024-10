Comissão Europeia propõe adiamento de lei antidesmatamento da UE

As empresas deverão apresentar relatórios confirmando que nenhuma floresta foi desmatada ou danificada para produzir seus produtos. Se não cumprirem as regras, elas poderão receber multas de pelo menos 4% de seu faturamento anual.

Países criticam a nova regra

Como a DW mostrou, a Alemanha foi um dos países que endossou o pedido de adiamento, após o Brasil. Isso porque a nova norma europeia acabou se entrelaçando com o debate sobre o acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul, cujo texto inicial foi fechado em 2019, mas segue em negociação e não entrou em vigor.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entende que a aprovação do regulamento antidesmatamento da UE alterou o equilíbrio dos termos que já haviamsido acordados para o tratado de livre comércio.

Além disso, no caso do Brasil, a regra é mais rigorosa do que as normativas nacionais. Hoje o Código Florestal brasileiro permite que proprietários de terras na Amazônia Legal desmatem legalmente até 20% da área para fins produtivos.

Outros países também criticaram a lei e pediram mais tempo para se adequar ao texto. A principal justificativa usada é que o protecionismo europeu pode excluir do mercado milhares de pequenos produtores.