Israel confirma morte de oito soldados em incursão no Líbano - Estas são as primeira baixas israelenses desde o início da operação terrestre contra o grupo xiita Hezbollah.Ao menos oito soldados de Israel morreram e sete ficaram feridos em confrontos com o grupo radical Hezbollah nesta quarta-feira (02/10), no sul do Líbano. Todos tinham entre 21 e 23 anos.

Estas são as primeiras baixas israelenses desde que o país iniciou sua incursão terrestre no país vizinho, segundo informou o Exército do país.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que realizaram duas incursões no Líbano até o momento e alertaram os moradores para deixaram suas casas em mais de 20 áreas.