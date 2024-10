Quais as perspectivas para o Irã após ataque a Israel? - Teerã aguarda reação ao ataque de mísseis lançado contra Israel, enquanto aumentam temores de um alastramento do conflito para outras regiões do Oriente Médio.Israel prometeu retaliar após forças iranianas lançarem um massivo ataque de mísseis contra seu território nesta terça-feira (01/10), em uma escalada no conflito entre as duas potências regionais que arrisca um alastramento para outras regiões do Oriente Médio.

A Guarda Revolucionária Iraniana (GRI) – uma divisão das Forças Armadas do regime islâmico – justificou o ataque como uma resposta ao assassinato de Ismail Haniyeh, líder político do grupo radicalHamas morto em julho em Teerã; e às mortes do líder do Hezbollah Hassan Nasrallah e do comandante de operações da GRI Abbas Nilforoushan em um bombardeio israelense em Beirute, na semana passada.

A Guarda Revolucionária alertou que se Israel retaliar ao ataque de mísseis, o Irã reagirá com novas agressões ao território israelense.