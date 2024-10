Rússia captura cidade-chave no leste da Ucrânia - Conquista de Vugledar marca maior vitória do regime de Putin desde fevereiro. Russos tentavam tomar a cidade desde 2022. Ucrânia confirma que recuou tropas na região.O regime de Vladimir Putin afirmou nesta quinta-feira (03/10) que tomou a cidade ucraniana de Vugledar, uma posição estratégica que pode abrir caminho para mais avanços do Exército russo no sul da região do Donbass.

"Como resultado das ações resolutas das unidades do agrupamento militar Vostok (leste), foi liberta a cidade de Vugledar da República Popular de Donetsk", anunciou o comando militar russo em comunicado publicado no Telegram, fazendo referência ao estado-fantoche proclamado pelo Kremlin no leste da Ucrânia.

As autoridades da autoproclamada República Popular de Donetsk haviam informado no dia anterior que as forças russas estavam expulsando os últimos defensores ucranianos da cidade, que Moscou tentava conquistar desde março de 2022.