Aumento da idade de aposentadoria pode abalar a China - Sociedade chinesa envelhece, caem taxas de natalidade, aumenta o desemprego entre jovens. Pequim aposta em prorrogar a aposentadoria. Para especialistas, talvez tarde demais, com potencial de gerar uma crise política.Num momento de força de trabalho minguante e ameaça de déficits do orçamento previdenciário, a China planeja elevar a idade mínima de aposentadoria, pela primeira vez desde a década de 1950. Para os homens, ela passará de 60 para 63 anos; para as mulheres em empregos administrativos ("colarinho branco"), de 55 para 58 anos, enquanto para as trabalhadoras manuais, de 50 para 55 anos.

Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, a mudança transcorrerá gradualmente ao longo dos próximos 15 anos, no ritmo de alguns meses a partir do início de 2025. Fica vedada a possibilidade de aposentadoria antecipada, mas será permitido prorrogar em até três anos o início da jubilação.

Atualmente o país tem uma das idades de aposentadoria mais baixas do mundo: mesmo com a nova medida entrando em vigor em 2025, ela ainda está abaixo da maioria dos países industrializados, inclusive a Alemanha.