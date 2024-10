Como Israel e Irã se defendem um do outro

Após um ano de combates limitados em sua fronteira norte, Israel também intensificou as ofensivas contra o grupo Hezbollah no Líbano, cuja ala armada é classificada como terrorista pela União Europeia.

Além disso, continuam no Iêmen as investidas contra os houthis, igualmente ligado ao Irã. Na quarta-feira, o grupo rebelde afirmou ter lançado bombardeios "bem no interior do território israelense". Há ainda relatos de que até 40 mil guerrilheiros alinhados com o Irã estariam de prontidão na vizinha Síria, nas proximidades da fronteira com o Líbano.

Política de segurança iraniana "de dois pilares"

"Guerrilheiros da Síria, Iêmen e Afeganistão já declararam antes sua solidariedade para com o Hezbollah e disposição de combater, caso solicitados", lembra a especialista em segurança do Oriente Médio Burcu Ozcelik, do think tank Royal United Services Institute. , sediado em Londres

"Vem se condensando há algum tempo o risco de uma coalizão de milicianos árabes, saídos de todo o assim chamado 'Eixo de Resistência' [nações e grupos que consideram os EUA e Israel seus inimigos], confluir nas fronteiras porosas da Síria para apoiar o Hezbollah."

Na opinião da especialista, aumentar o impacto potencial dos proxies iranianos é parte integrante da política de segurança iraniana "de dois pilares": "Uma capacidade militar nuclear latente; e a mobilização de uma rede de milicianos alinhados, ou o 'Anel de Fogo', que inclui o Hezbollah no Líbano, o Hamas e o Jihad Islâmico em Gaza, grupos armados na Síria e no Iraque, e o Ansar Allah, ou movimento houthi, no Iêmen."