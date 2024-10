OMS aprova primeiro teste para diagnosticar mpox - Organização Mundial da Saúde diz que teste permitirá detectar a doença com maior rapidez e facilidade. Mais de 800 pessoas já morreram de mpox na África, com mais de 30 mil casos registrados.A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou nesta sexta-feira (04/19) a aprovação para uso emergencial do primeiro teste para diagnosticar a mpox.

A aprovação, segundo nota divulgada pela OMS, "será fundamental para expandir a capacidade de diagnóstico em países que enfrentam surtos de mpox, onde a necessidade de testagem rápida e precisa aumentou acentuadamente".

A entidade afirma que, se mais pessoas forem testadas, mais rapidamente as medidas para conter a disseminação do vírus poderão ser aplicadas.