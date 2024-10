Gangue mata 70 pessoas em chacina no Haiti - Entre as vítimas estão três crianças. ONU aponta que grupo armado também incendiou dezenas de casas e provocou a fuga de milhares de pessoas.Pelo menos 70 pessoas, entre eles dez mulheres e três crianças, foram mortas em uma chacina no Haiti. Segundo informou na sexta-feira (04/10) o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, o ataque foi executado por membros da gangue Grand Grif na cidade de Pont-Sonde, no dia anterior.

"Estamos horrorizados com o ataque, no qual membros do Grand Grif dispararam fuzis automáticos contra a população", declarou em comunicado o porta-voz do escritório, Thameen Al Kheetan.

Pelo menos 16 dos feridos estão em estado grave, incluindo dois membros da gangue que foram baleados pela polícia haitiana, acrescentou a fonte.