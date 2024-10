Macron defende suspensão de entregas de armas para Israel - Presidente francês defendeu uma paralisação no envios de armas usadas no conflito em Gaza e alertou ainda que "Líbano não pode se tornar outra Gaza".O presidente francês Emmanuel Macron defendeu neste sábado (05/10) o fim do fornecimento de armas a Israel para uso no conflito na Faixa de Gaza.

"Penso que, agora, a prioridade é voltarmos a uma solução política, deixar de fornecer armas para serem utilizadas nos combates em Gaza. A França não está fornecendo armas. E agora a nossa prioridade é também evitar uma escalada [do conflito]", disse Macron.

A França não consta entre os grandes fornecedores de armas para Israel. Em 2023, o país o valor em equipamentos militares exportados para o país somou apenas US$ 33 milhões no ano passado, de acordo com o relatório anual de exportações de armas do Ministério da Defesa.