Scholz reitera apoio alemão a Israel, um ano após ataques

O chefe de governo acrescentou que o povo palestino precisará ter esperança e perspectivas se for de fato renunciar ao terror. Ao mesmo tempo, deve-se levar em conta as preocupações dos israelenses com a segurança. A Alemanha é decididamente "a favor de um cessar-fogo, da libertação dos reféns e de uma solução política, ainda que isso pareça estar cada vez mais distante no momento atual".

Ele voltou a defender a solução de dois Estados, de modo que "israelenses e palestinos possam viver em paz uns com os outros de maneira duradoura", destacando que isso só poderá ocorrer se for evitado o descontrole total na região. Israel, no entanto, rejeita a criação de um Estado palestino.

O premê social-democrata lançou um apelo para que o Hezbollah e o Irã cessem imediatamente as agressões a Israel, ressaltando que os ataques de mísseis iranianos ao território israelense agravaram uma situação que já era tensa. Assim, "juntamente com nossos parceiros, continuaremos empenhados em mediar um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah".

"Dois lados da mesma moeda"

A ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, também reforçou o apoio contínuo alemão em prol da libertação dos reféns em Gaza: "Não desistiremos até que todos os reféns estejam livres e com os seus entes queridos novamente", disse Baerbock em mensagem em hebraico na rede social X. Em sua opinião, os ataques terroristas do 7 de Outubro foram um ponto de inflexão para o povo de Israel.

Na noite anterior, num programa da emissora pública alemã ARD, Baerbock enfatizara que a Alemanha também assume sua responsabilidade em relação ao povo palestino. "Nós, como amigos próximos de Israel e amigos próximos dos palestinos, nos sentimos responsáveis por ambos": "Não é uma contradição, são dois lados da mesma moeda."