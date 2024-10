Um ano depois, antigas divisões voltam com força em Israel

O resultado, de acordo com Rosner, é o retorno de conflitos que muitos israelenses davam como superados. "Isso torna mais difícil a criação de uma esfera de concordância."

Os israelenses não se sentem seguros

Depois de 12 meses que incluem o pior ataque terrorista já ocorrido em Israel, a guerra contra o Hamas em Gaza, os muitos reféns ainda mantidos pelo Hamas, dezenas de milhares de israelenses que não podem voltar para casa no norte do país e o início de um conflito com o Hezbollah no sul do Líbano, há uma questão fundamental: os israelenses se sentem seguros em relação à maneira como seu governo está lidando com a situação?

Uma pesquisa de setembro de 2024 do Instituto de Estudos de Segurança Nacional (INSS) de Israel mostra que não. De acordo com a pesquisa, 31% dos israelenses têm uma sensação de segurança "baixa" ou "muito baixa", e apenas 21% disseram que sua sensação de segurança é "alta" ou "muito alta".

O número de israelenses deixando o país já estava aumentando mesmo antes do 7 de Outubro, com números do Escritório Central de Estatísticas de Israel (ICBS) mostrando que mais pessoas deixaram o país em 2023 do que 2022. Os números preliminares de 2024 mostram que as partidas aumentaram ainda mais.

No entanto, em meio a mensagens políticas e debates acalorados, as ruas de Tel Aviv também estão cheias de adesivos menores e menos visíveis. Eles mostram rostos, nomes e histórias das pessoas mortas em 7 de outubro ou durante a guerra em Gaza.