Jovens viralizam no TikTok buscando "sugar daddy" na Oktoberfest - O que faz com que garotas de um país privilegiado economicamente como a Alemanha achem divertido fazer vídeos indo na Oktoberfest para "caçar" velhos ricos que paguem suas contas?"Eu estou procurando por um 'sugar daddy' com uma mesa". Usando um Dirndl, o vestido típico da Oktoberfest de Munique, a mais tradicional festa alemã, realizada entre 20 de setembro e 6 de outubro, a jovem Evil Suki, uma loira linda e sexy, canta e dança enquanto na trilha sonora a música martela: "eu repito, um sugar daddy com uma mesa, um sugar daddy!”. O vídeo fez sucesso, viralizou e já teve mais de 760 mil visualizações. Outras meninas passaram a fazer o mesmo e também riram repetindo a música no TikTok. Virou tendência.

Em outro vídeo, Suki está passeando nas tendas da Oktoberfest com uma amiga. Uma hora, ela diz: "encontrei um vovô que estava sozinho e é claro que ele patrocinou o nosso jantar". Nos comentários, algumas mulheres dizem que aquilo é deprimente. Mas a maioria vê a influenciadora como uma ídola. "Rainha", diz uma. E os homens, claro, se sentem livres para fazer comentários sexistas sobre o seu corpo.

O que é um "sugar daddy"?