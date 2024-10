Ataques israelenses no centro de Beirute matam ao menos 22 - Outras 117 pessoas ficam feridas em ofensiva mais letal à capital libanesa desde o início do atual conflito entre Israel e o Hezbollah. Em Gaza, 28 morrem em bombardeio contra escola que albergava deslocados.Pelo menos 22 pessoas morreram na noite desta quinta-feira (10/10) em dois bombardeios israelenses no centro de Beirute, marcando o ataque mais letal à capital libanesa desde que Israel e o Hezbollah entraram em conflito aberto.

Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, 22 pessoas morreram e 117 ficaram feridas nos ataques aéreos, que, conforme a agência de imprensa oficial ANI, atingiram dois bairros residenciais densamente povoados. Entre os mortos, estava uma família de oito, incluindo três crianças, que havia sido evacuada do sul do país.

Em imagens transmitidas ao vivo pela AFPTV, duas colunas de fumaça podiam ser vistas subindo sobre a cidade de seis milhões de habitantes.