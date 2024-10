Crise deixa empresas alemãs expostas a aquisição estrangeira

Alemanha, "criança problemática" da Europa

Na véspera, Joachim Nagel, presidente do Bundesbank, o banco central alemão, já expressara pessimismo, ao afirmar que a recessão seria mais provável do que um crescimento,

Em setembro, o índice que avalia o clima para negócios no país, estipulado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Ifo, de Munique, já apresentava cifras negativas. "A economia alemã está sob pressão cada vez maior", comentou Clemens Fuest, presidente do Ifo, referindo-se ao quarto ano seguido de queda no índice. Isso revela que as empresas estão descontentes com a atual conjuntura e que suas expectativas são pessimistas.

O Instituto de Macroeconomia e Pesquisa Conjuntural (IMK) da Fundação Hans Böckler, associada a sindicatos, também rebaixou seus prognósticos econômicos, ao prever que o crescimento do PIB alemão deverá encolher até 0,0%. Diante de tal quadro, Christoph Swonke, do DZ Bank, já descreveu a Alemanha como "a nova criança-problema entre os países europeus".

Interesses estrangeiros

Um ambiente como o atual na Alemanha é pouco interessante do ponto de vista econômico, e há quem olhe para fora do país em busca de ajuda financeira forte, como é o caso da companhia ferroviária alemã Deutsche Bahn.