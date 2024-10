Especulação imobiliária ameaça cena clubber de Berlim - Algumas das mais icônicas baladas da capital alemã vão fechar as portas. Alta de aluguéis e custos, e mudanças de hábito estão entre principais causas. Será que a vida noturna berlinense está dando sinais de esgotamento?A intervalos regulares, o trem do metrô sacode a bela ponte Oberbaum. Logo abaixo, alguns barcos de passeio navegam pelo rio Spree. Na margem do lado do bairro de Kreuzberg, vê-se um edifício espelhado com um terraço. Durante o dia o local é bastante discreto.

Mas nos finais de semana, pouco antes da meia-noite, longas filas se formam em frente ao edifício. Há 22 anos o Watergate é um dos locais mais badalados da noite berlinense; um bastião da música eletrônica de dois andares, onde se curte e se dança com vista para o Spree. A casa noturna conseguiu se manter por bastante tempo numa cena que costuma ter vida curta. Agora, porém, a festa acabou.

"As pessoas têm que entender que a cultura, principalmente a cultura clubber, também tem um forte componente econômico. Infelizmente isso é menosprezado em meio a exaltação de nossa diversificada cultura clubber berlinense", explica Uli Wombacher, um dos fundadores do Watergate, no comunicado sobre o fechamento da casa.