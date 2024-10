Furacão Milton deixa rastro de destruição nos EUA

Os cientistas dizem que chuvas extremas ocorrem com maior gravidade e frequência à medida que as temperaturas aumentam devido às mudanças climáticas. Como as superfícies oceânicas mais quentes liberam mais vapor de água, elas fornecem mais energia para as tempestades que se formam.

O Milton ocorre apenas duas semanas depois que outro grande furacão, o Helene, devastou a Flórida e outros estados do sudeste. Com pelo menos 235 pessoas mortas, o Helene foi o segundo furacão mais mortífero a atingir o território continental dos EUA em mais de meio século, depois do Katrina, que devastou o estado da Louisiana em 2005, causando quase 1,4 mil mortes.

Até o momento, a destruição provocada pelo Milton, previsto como o furacão mais devastador em um século, foi menor do que o Helene.

Fake news

O candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, buscou vantagem política ao dizer, sem provas, que a ajuda financeira para combater as tempestades estaria sendo canalizada para migrantes e não para os residentes.

Na Casa Branca, na quarta-feira, o presidente Biden criticou o "ataque de mentiras” de Trump. "Tem havido uma promoção imprudente, irresponsável e implacável de desinformação e mentiras descaradas”, disse Biden.