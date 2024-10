Greta Thunberg acusa Alemanha de silenciar causa palestina

Detida na Bélgica

Thunberg foi detida no sábado em um protesto climático em Bruxelas, na Bélgica. Essa foi a mais recente de uma série de prisões. Ela se juntou a um bloqueio com 150 outros ativistas antes de ser detida com mais de 100 manifestantes, que pediam o fim de subsídios a combustíveis fósseis.

Thunberg deu início ao movimento School Strike for Climate (greve escolar pelo clima) – também conhecido como Fridays for Future (sextas-feiras pelo futuro ou greve pelo futuro) – quando se sentou, sozinha, do lado de fora do Parlamento sueco para exigir ações mais duras contra as mudanças climáticas, em 2018. Na época, ela tinha 15 anos.

A sua manifestação deu início a protestos semelhantes em todo o mundo, com estudantes faltando às aulas para exigir ações climáticas mais urgentes.

Desde a guerra iniciada com o ataque de Hamas a Israel há um ano, a ativista sueca tem participado de protestos pró-palestinos. Críticos acusam Thunberg de assumir uma posição unilateralmente pró-palestinos. No recente protesto climático em Bruxelas, ela usava um keffiyeh – o lenço que se tornou um símbolo da solidariedade palestina.

cn (DW/ots)