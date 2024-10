Nobel de Literatura premia escritora sul-coreana Han Kang

“Eu apenas tento completar minhas perguntas por meio do processo de minha escrita e tento permanecer nas perguntas, às vezes dolorosas,às vezes - bem - às vezes exigentes”, afirmou.

Com A Vegetariana, a escritora disse que queria "questionar sobre ser humano e queria descrever uma mulher que, desesperadamente, não queria mais pertencer à raça humana por mais tempo e queria desesperadamente rejeitarseres humanos que cometem tanta violência."

Escrito em três partes, o livro narra a violenta repercussão da decisão da protagonista de não comer carne. Seus romances geralmente apresentam protagonistas femininas que se sentem isoladas ou em desacordo com as rígidas normas sociais da Coreia do Sul

."A empatia física de Han Kang por histórias de vida extremas é reforçada por seu estilo metafórico cada vez mais carregado", escreveu a Academia Sueca. Seu último romance traduzido no Brasil, em 2023, foi o livro Lições de Grego (Editora D. Quixote), originalmente publicado em 2011. "O livro é uma bonita meditação sobre perda, intimidade e as condições finais da linguagem", disseram os organizadores do Prêmio Nobel.

Outra obra aclamada da autora é Atos Humanos, de 2014 e publicado em 2021 pela Editora Todavia. No livro de ficção, ela narra eventos reais que aconteceram em sua cidade natal, Gwangju, quando centenas de estudantes foram assassinados pelo Exército, em 1980.

Reformulação da Academia