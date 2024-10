Ópera moderna provoca choque e mal-estar na Alemanha

O tabloide Bild mencionou "estados de choque". A própria casa de ópera emitiu um aviso com relação à classificação etária: "A espiritualidade e a sexualidade estão no centro da noite – mas também a crítica à religião e um olhar crítico sobre a violência religiosa e social. Atos sexuais acontecem no palco."

Na montagem baseada numa ópera da década de 1920, além de outras fontes. Há também sangue real e sangue falso, processos de piercing e um ferimento. Efeitos estroboscópicos, alto volume de som e incenso também são usados.

A Igreja já havia criticado a apresentação em Viena, que se seguiu à estreia na cidade de Schwerin. O teólogo vienense Jan-Heiner Tück criticou Sancta por reproduzir clichês conhecidos. Freiras que rompem os muros do mosteiro para experimentar a liberação sexual é, segundo ele, "uma narrativa um tanto simplista".

Artista performática conhecida por provocações

Com seus trabalhos, nos quais exibe corpos femininos de forma radical e reveladora, incorporando acrobacias dolorosas, a artista performática Florentina Holzinger vem causando há anos alvoroço no mundo do teatro.

Em Sancta ela leva ao palco cenas de amor lésbico com uma clareza provocante, ridiculariza os rituais cristãos e denuncia a opressão sexual das mulheres.