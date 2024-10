População de vertebrados caiu 73% em 50 anos, diz WWF

Entre os exemplos de espécies afetadas estão a tartaruga-de-pente – que somente na Ilha Milman, na Grande Barreira de Corais australiana, perdeu 57% das fêmeas que nidificavam entre 1990 e 2018 –, e o boto tucuxi – cuja população diminui 75% entre 1994 e 2016 na reserva Mamirauá, localizada a cerca de 600 quilômetros a oeste de Manaus.

O relatório indica também que as principais ameaças à vida selvagem são a degradação e a perda de habitat, especialmente devido ao sistema alimentar, seguidas pela superexploração, espécies invasoras e doenças, e, por fim, mudanças climáticas e poluição.

Proteção da Amazônia é crucial

O relatório mostra uma perspectiva sombria com "um sistema em perigo" à medida em que o mundo se aproxima de "de pontos de inflexão perigosos e irreversíveis", impulsionados pela perda da natureza e mudanças climáticas. O texto destaca o declínio da Floresta Amazônia e a morte massiva de corais, cujos desaparecimentos "teriam consequências muito além de sua volta e afetariam a segurança alimentar e os recursos que sustentam as pessoas".

"Não é apenas sobre vida selvagem, mas sim sobre ecossistemas essenciais que sustentam a vida humana", destaca o diretor de conservação do WWF, Daudi Sumba. "As mudanças podem ser irreversíveis com consequências devastadoras para a humanidade".

Sumba lembrou ainda que o desmatamento da Amazônia pode transformar o ecossistema em uma fonte de carbono. O relatório cita ainda os incêndios que atingiram o bioma em agosto e alerta que a floresta está perto de seu ponto de inflexão, que pode transformá-la numa savana.