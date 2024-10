Por que cotistas têm maior taxa de conclusão de curso

No entanto, ainda assim, os dados são importantes e desmistificam algumas desconcepções, tanto sobre cotas em si quanto, quanto sobre a dedicação e qualidade dos beneficiários.

Por que tamanha aversão às cotas?

Quase sempre leio os comentários sobre as minhas colunas e fico chocado com o tamanhão da repulsa às cotas. Esses indivíduos pautam seus discursos na preocupação com a qualidade das instituições ou das formações. Da forma como colocam parece que se trata de pegar alguém na rua, sem qualquer tipo de qualificação, para colocar dentro de algum curso de excelência.

Me lembro quando a Bruna Sena foi aprovada em primeiro lugar no curso de medicina da USP de Ribeirão Preto. Na época, foi através de um instrumento de bonificação do vestibular da Fuvest. Preta e pobre, ela foi aprovada em primeiro lugar no curso mais elitista do Brasil, e o caso foi bastante midiático. Houve muitos elogios, claro, mas uma quantidade tão grande quanto, talvez maior, de discursos de ódio. "Ah, isso é injusto", "Só passou por conta das cotas". O que as pessoas não entendiam é que ela seria aprovada de qualquer forma, com ou sem a política.

O grupo que questiona ou não gosta das cotas é heterogêneo. Há aqueles que defendem o fim se pautando no tolo discurso meritocrático, mas também há aqueles que defendem que seja apenas por renda e não por raça, gênero ou escola pública. Segundo eles, todas as pessoas são iguais e não há razão alguma para um preto ter "vantagem" por ser preto, por exemplo. Alinhado a isso, trazem casos de pretos ricos ou de estudantes de escolas públicas com mais renda do que alguns de colégios privados, ou seja, pontos fora da curva para corroborar um argumento generalista. Clássico e nada novo.

Na literatura atual de políticas públicas, está em alta o conceito de interseccionalidade, que tem sido guia para o desenho de muitas políticas, incluindo a de cotas. O que é isso? Bom, de modo simplista, são marcadores sociais que acometem grupos. Exemplos: mulher, preta e pobre; jovem, baixa renda e escola pública. Essas variações, que são dadas e não estão nas mãos das pessoas para que as mudem, têm implicância direta nas oportunidades. Para atenuar, surgem políticas que focalizam em cada subgrupo e, assim, tentam minimizar os impactos das desigualdades que os acometem. É o caso das cotas, por exemplo.