Scholz anuncia novos envios de armas da Alemanha para Israel

Redução nas exportações de armas

Entretanto, paralelamente ao aumento do número de vítimas civis em Gaza e à crescente pressão política sobre Berlim, as autorizações para novas exportações caíram substancialmente.

Assim, de acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Economia no início de setembro, nos primeiros oito meses de 2024 apenas 14,5 milhões de euros em exportações foram autorizados, concentrados no início do ano.

Além disso, desde março todas as exportações autorizadas se limitam a "material de guerra", o que não inclui armas bélicas, de acordo com a resposta do Ministério da Economia.

Por outro lado, nos dados sobre autorizações para exportações de material de guerra e armamentos para os três primeiros trimestres do ano, publicados em 2 de outubro, Israel não aparece entre os dez principais destinatários, que receberam somas que vão de 7 bilhões de euros (Ucrânia) a 100 milhões de euros (Catar).

Anteriormente, no final de abril, a CIJ decidiu contra a emissão de medidas provisórias para interromper as vendas de armas alemãs a Israel no caso do processo da Nicarágua contra o país europeu em Haia.