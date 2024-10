Estônia simula fuga da população em caso de invasão russa - População acredita que a Rússia pode levar guerra na Ucrânia aos países bálticos. Liga de Defesa da Estônia tem cerca de 30 mil voluntários que organizam estratégias de proteção civil.Os cidadãos da Estônia acreditam cada vez mais que seu país pode ser alvo de uma invasão militar estrangeira — e o governo já está treinando sua população para se proteger, caso uma guerra ecluda na região. Junto a outros Estados Bálticos, o país avalia que um esgotamento da guerra na Ucrânia pode levar a Rússia a avançar sobre outras nações.

Como parte do treinamento, um exercício de evacuação aconteceu no começo de outubro na pacata cidade de Abja-Paluoja, no sul da Estônia. O teste fez parte de um cenário fictício que simulou rotas de fuga da população civil em caso de invasão estrangeira.

O Conselho de Resgate da Estônia, principal agência de proteção civil do país, e a Liga de Defesa da Estônia (Kaitseliit), uma organização voluntária de defesa nacional, participaram do exercício — o maior do tipo já realizado no país. Mais de 200 dos mil habitantes do município participaram da simulação.