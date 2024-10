Países da UE trapaceiam na medição de poluição, afirmam ONGs

Gás mata 140 mil por ano na UE

O óxido de nitrogênio é um gás tóxico que pode danificar as células dos pulmões e outros órgãos, desencadear processos inflamatórios e diabetes e aumentar o risco de afecções cardiovasculares, como ataques cardíacos. Segundo estimativas da Agência Europeia do Meio Ambiente, cerca de 140 mil morrem todos os anos na UE em decorrência da poluição causada pelo óxido de nitrogênio.

Portanto são definidos valores-limite para o gás, com o fim de proteger a população. Desde 2021, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um máximo de dez microgramas de NO2 por metro cúbico de ar. Anteriormente, o limite era de 40 microgramas de NO, sendo a conformidade com ele obrigatória na UE desde 2010.

Todos os países-membros devem monitorar a qualidade do ar onde a poluição é particularmente alta e informar esses dados às autoridades do bloco. Se o valor-limite de 40 microgramas de NO2 for excedido, eles também são obrigados a tomar medidas para reduzir as emissões e proteger seus cidadãos. De acordo com a resolução do Parlamento Europeu, a partir de 2030 o valor-limite na UE deve ser reduzido para 20 microgramas de NO2 por metro cúbico.

"Autoridades pensam que estão sempre certas"

Questionada pela DW, a assessoria de imprensa da Comissão Europeia explicou estar ciente de que as organizações ambientais haviam encontrado em alguns países concentrações de NO2 no ar mais altas do que as informadas oficialmente.