Qual é o papel da missão de paz da ONU no Líbano? - Criada para mediar conflitos na região, operação da Unifil volta a ser colocada em xeque com escalada de agressões entre Israel e Hezbollah.A escalada das agressões entre Israel e o grupo xiita Hezbollah tem criado novas tensões entre os países da região e a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), criada há 46 anos justamente para mediar os conflitos no território libanês. Desde abril, cinco soldados de paz da ONU ficaram feridos, enquanto a missão recebe críticas pela dificuldade de apaziguar as disputas no território em que atua.

Na sexta-feira (11/10), um ataque israelense atingiu uma torre de observação da ONU no sul do Líbano e feriu dois soldados da Unifil. Na ocasião, o Exército de Israel justificou que o bombardeio respondia a uma "ameaça iminente" identificada por seus oficiais. Em abril, uma explosão deixou outros três observadores da missão de paz e um tradutor libanês feridos.

Neste domingo, porém, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subiu o tom e pediu ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a retirada imediata das forças de paz da ONU na região. Após a conversa,tanques israelenses derrubaram a entrada principal e invadiram uma das bases da Unifil.